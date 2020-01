Empfehlung - Podolski kehrt zum 1. FC Köln zurück - Funktion offen

dpaKöln In dem lange angekündigten Gespräch wurde am Dienstag nach Angaben des Vereins vereinbart „sowohl eine kurzfristige Zusammenarbeit als auch eine Einbindung von Lukas in den Verein nach seiner aktiven Karriere anzugehen“. Beide Seiten würden nun ein Konzept dafür erstellen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/podolski-kehrt-zum-1-fc-koeln-zurueck-funktion-offen-340730.html