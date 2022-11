/ Lesedauer: ca. 3min Deutscher Tennis-Star Plauderei vor der Palmentapete: Kerbers anderes Leben

Angelique Kerber ist in der Baby-Pause. Die ehemalige Weltranglistenerste stellt in München ihre Biografie vor. In einem Café erzählt sie von der Zäsur 2011, Barack Obama und einer besonderen Beule.