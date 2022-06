/ Lesedauer: ca. 4min Tischtennis Ovtcharov, Neu-Ulm und Krieg: Die Geburt eines Superteams

So ein Team gab es im Tischtennis noch nie. Der TTC Neu-Ulm hat für die kommende Saison vier Weltstars verpflichtet. Was spektakulär klingt, wäre ohne den Krieg in der Ukraine nie möglich gewesen.