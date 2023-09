/ Lesedauer: ca. 2min Tennis Ostapenko bezwingt Titelverteidigerin Swiatek bei US Open

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek scheitert bei der angestrebten Titelverteidigung in New York. Jelena Ostapenko erreicht das Viertelfinale der US Open - und trifft nun auf den Publikumsliebling.

© John Minchillo/AP Steht in New York in der Runde der besten Acht: Jelena Ostapenko. Foto: John Minchillo/AP

Von dpa