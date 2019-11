Empfehlung - Olympia-Quali: DBB-Team geht Hammerlos aus dem Weg

dpaMies Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl trifft in Gruppe A des Olympischen Qualifikations-Turniers in Split zunächst auf Russland und Mexiko. Das ergab die Auslosung in der FIBA-Zentrale in Mies/Schweiz. Damit vermied die deutsche Mannschaft um NBA-Profi Dennis Schröder eine schwerere Gruppe mit den topgesetzten Serben oder Griechenland.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/olympia-quali-dbb-team-geht-hammerlos-aus-dem-weg-331763.html