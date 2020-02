/ Lesedauer: ca. 3min Ohne Kerber und Görges: Fed-Cup-Team will zur neuen Endrunde

Die deutschen Tennis-Damen gehen auch ohne ihre Spitzenkräfte als Favorit in die Fed-Cup-Partie in Brasilien. Beim Debüt von Kapitän Rainer Schüttler ist die neue Endrunde in Budapest das Ziel. Die deutsche Damentennis-Chefin sieht den geänderten Modus kritisch.