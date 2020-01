Empfehlung - Oberhof-Weltcup ohne Preuß - Ruhpolding-Start angepeilt

dpaOberhof Aber ein Einsatz am Sonntag im Massenstart, wo sie aufgrund ihrer Weltcup-Platzierung dabei sein könnte, ist nahezu ausgeschlossen. Für den Sprint am Donnerstag und die Staffel am Samstag war sie ohnehin nicht eingeplant. „Sie trainiert zwar wieder voll. Aber planmäßig nächste Woche in Ruhpolding sollte es wieder passen", sagte Damen-Trainer Florian Steirer am Mittwoch in Oberhof. Preuß war wegen einer Nasennebenhöhlentzündung zwei Wochen außer Gefecht.