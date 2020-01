/ Lesedauer: ca. 3min Nzeocha erfüllt sich Super-Bowl-Traum - Lob für „guten Job“

An seinem 30. Geburtstag schafft Mark Nzeocha den Sprung in den Super Bowl. Als erst dritter deutscher Footballprofi darf der Franke auf den Triumph in der NFL hoffen. Bestimmte Anfragen aus der Heimat dürften nun noch zunehmen.