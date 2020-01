Empfehlung - Nübel zurück im Schalke-Tor - Piatek bei Hertha auf Bank

dpaBerlin Nach seiner Rotsperre von vier Spielen spielt der 23-Jährige wie angekündigt von Beginn an für den Revierclub in der heutigen Bundesliga-Partie am Freitagabend bei Hertha BSC. Sein Ersatzmann Markus Schubert fällt wegen Problemen an der Patellasehne aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/nuebel-zurueck-im-schalke-tor-piatek-bei-hertha-auf-bank-342419.html