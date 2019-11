Empfehlung - Niederlande, Österreich und Kroatien 2020 dabei

dpaWien Der deutsche Trainer Franco Foda siegte mit Österreich in Wien 2:1 (1:0) gegen Nordmazedonien und sicherte sich damit Rang zwei in der Gruppe hinter den bereits qualifizierten Polen. Den Niederlanden genügte in der deutsche Gruppe C dank des gewonnenen direkten Vergleichs ein 0:0 gegen Nordirland in Belfast. Die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koemann liegt damit vor den abschließenden Spielen auf dem zweiten Rang hinter Deutschland.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/niederlande-oesterreich-und-kroatien-2020-dabei-329768.html