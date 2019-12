/ Lesedauer: ca. 2min Niederlage gegen Ronaldo: Für Völler zählt „nur das Derby“

Das Wunder ist ausgeblieben: Bayer Leverkusen ist aus der Champions League ausgeschieden und spielt nun in der Europa League weiter. Erst einmal will die Werkself aber in die Bundesliga die Grundlage für eine sofortige Rückkehr in die Königsklasse legen.