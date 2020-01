Empfehlung - NHL: Drei Kahun-Vorlagen bei Penguins-Sieg in Colorado

dpaColorado Der deutsche Nationalspieler bereitete am Freitag (Ortszeit) drei Treffer beim 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)-Sieg nach Verlängerung bei Colorado Avalanche vor und hatte damit maßgeblichen Anteil am Sieg seiner Mannschaft. Jared McCann erzielte nach 3:19 Minuten in der Overtime den Siegtreffer für die Gäste aus Pittsburgh.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/nhldrei-kahun-vorlagen-bei-penguins-sieg-in-colorado-338921.html