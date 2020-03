Empfehlung - NHL: Draisaitl knackt erneut 100-Punkte-Marke

dpaEdmonton Beim 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)-Heimsieg der Edmonton Oilers über die Winnipeg Jets am Samstag (Ortszeit) erzielte der Kölner zunächst seine Saisontore 38 und 39 zum 1:0 (7.) und 2:2 (40.). Außerdem war Draisaitl am Siegtreffer von Ryan Nugent-Hopkins in der 55. Minute mit seiner 63. Vorlage beteiligt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/nhldraisaitl-knackt-erneut-100-punkte-marke-346111.html