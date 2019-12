/ Lesedauer: ca. 4min NHL-Superstar Draisaitl: „Was fehlt, ist eine Meisterschaft“

Ein Deutscher führt in der NHL die Scorerwertung an und gilt allein deshalb mit als bester Eishockey-Spieler der Welt. Dies wäre noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen. Der in Nordamerika zum Superstar aufgestiegene Leon Draisaitl wird aber von Jahr zu Jahr noch besser.