Empfehlung - NHL: Rieders Flames ziehen an Draisaitls Oilers vorbei

dpaEdmonton Die Flames setzten sich auswärts mit 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) durch und ziehen dank des Sieges an den Oilers in der Pacific Division vorbei. ieder gab in knapp 15 Minuten zwei Schüsse ab, war aber an keinem Treffer der Gäste beteiligt. Draisaitl agierte ebenfalls unauffällig und stand 21 Minuten auf dem Eis.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/nhl-rieders-flames-ziehen-an-draisaitls-oilers-vorbei-336807.html