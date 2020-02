/ Lesedauer: ca. 2min NHL: Leon Draisaitl kommt 100-Punkte-Marke immer näher

Dank seines 36. Saisontreffers fehlen dem deutschen Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl in der NHL nur noch zwei Scorerpunkte zur 100-Punkte-Marke. Der 24-Jährige führt die Scorerliste in der nordamerikanischen Profiliga derzeit an.