Empfehlung - NHL: Kahuns Treffer reicht nicht - Draisaitl siegt

dpaPhiladelphia Zum ersten Mal seit der Saison 2015/2016 hat Buffalo in der nordamerikanischen NHL sechs Mal nacheinander keinen Punkt geholt. In der Tabelle belegen die Gäste den 14. Rang im Osten und sind damit weit außerhalb der Playoff-Ränge. Kahun traf in der 37. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1.