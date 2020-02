Empfehlung - NHL: Draisaitl glänzt mit Tor und Vorlagen bei Oilers-Sieg

dpaRaleigh Draisaitl bereitete beim 4:3 (1:1, 2:1, 0:1) bei den Carolina Hurricanes den Siegtreffer von Josh Archibald in der Verlängerung vor. Zuvor hatte der 24 Jahre alte Angreifer den 1:1-Ausgleich selbst erzielt und den Treffer zum 2:2 von Kailer Yamamoto aufgelegt. Mit dem Assist erreichte Draisaitl erstmals in seiner NHL-Karriere die Marke von 60 Torvorlagen in einer Saison.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/nhl-draisaitl-glaenzt-mit-tor-und-zwei-vorlagen-bei-oilers-sieg-344349.html