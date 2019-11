Empfehlung - Neuer spielt gegen Weißrussland, ter Stegen gegen Nordirland

dpaDüsseldorf Bayern-Keeper Manuel Neuer werde gegen Weißrussland am Samstag in Mönchengladbach spielen, Barcelona-Schlussmann ter Stegen komme gegen Nordirland am Dienstag (beide 20.45 Uhr/RTL) in Frankfurt zum Zug, sagte Löw am Freitag in Düsseldorf. „So ist die Entscheidung gefallen, die Torhüter wissen Bescheid."(...)