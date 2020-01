Empfehlung - Neuer Saisonbestwert für Kleber bei Mavericks-Sieg

dpaDallas Nach zuvor zwei Niederlagen gewannen die Texaner zu Hause mit 123:111 gegen die Brooklyn Nets. Kleber verwandelte in knapp 31 Minuten sechs seiner sieben Würfe und kam auf 18 Punkte, dem 20 Jahre alten Doncic gelangen 31 Punkte und 13 Rebounds. Beide Teams traten personell geschwächt an, wobei sich das Fehlen von drei Guards bei den Gästen deutlicher bemerkbar machte. Durch den Sieg belegen die Mavericks in der Eastern Conference den sechsten Platz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/neuer-saisonbestwert-fuer-kleber-bei-mavericks-sieg-337591.html