/ Lesedauer: ca. 3min Tennis „Nah dran“: Zverev mit Husten auf Jagd nach Grand-Slam-Traum

Bei Grand Slams war Alexander Zverev immer wieder nah dran am ersehnten Triumph. Mehrfach streikte auch der eigene Körper kurz vor dem Ziel - in New York will er sich nun nicht bremsen lassen.

© Frank Franklin II/AP Alexander Zverev hatte in den vergangenen Wochen vor den US Open mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Foto: Frank Franklin II/AP

Von Florian Lütticke, dpa