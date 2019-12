Empfehlung - Nächster Sieg für Kurz - Debütant bei Darts-WM in Runde drei

dpaLondon Kurz steigerte sich nach dem verlorenen ersten Satz deutlich und drehte in Satz zwei einen 0:2-Rückstand. In seinem zweiten Spiel bei der WM ließ sich der Youngster keinerlei Nervosität anmerken, der Sieg ging am Ende völlig in Ordnung. In der Runde der letzten 32 geht es für Kurz am nächsten Montag (13.30 Uhr/Sport1 und DAZN) gegen Luke Humphries aus England.(...)