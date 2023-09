/ Lesedauer: ca. 2min Formel 1 Nach Tief in Singapur: Verstappen in Suzuka ganz vorne

Nach dem schwächeren Abschneiden in Singapur beginnt das Formel-1-Wochenende in Suzuka so, wie sich Max Verstappen das wünscht. Der Niederländer liegt im ersten Training vorne.

© Vincent Thian/AP/dpa Max Verstappen in Aktion. Foto: Vincent Thian/AP/dpa

Von dpa