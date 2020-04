/ Lesedauer: ca. 3min Nach Saison-Abbruch: Handballer fürchten Termin-Stress

Am 24. April berät die EHF über den europäischen Handball-Kalender in der Corona-Krise. Die Bundesliga befürchtet Interessenskonflikte und eine noch höhere Belastung für die Spieler in der kommenden Saison.