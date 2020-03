Empfehlung - Nach Hoffenheim-Vorfällen: Bayern fokusiert auf Schalke

dpaMünchen „Ich hoffe einfach, dass sich das wirklich auf den Fußball konzentriert“, sagte der Trainer des FC Bayern München vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) beim FC Schalke 04. Dass Fan-Aktionen wie am Wochenende in Hoffenheim allerdings sofort aufhören, kann sich Flick „schwer vorstellen, aber das sind immer Spekulationen“. Wie Bayern bei Vorfällen oder Reaktionen darauf reagiere, müsse man schauen, sagte der 55-Jährige.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/nach-hoffenheim-vorfaellen-bayern-fokusiert-auf-schalke-346263.html