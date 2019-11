Empfehlung - Nach Check gegen Streich: Abraham bleibt Eintracht-Kapitän

dpaFrankfurt/Main „David ist und bleibt unser Kapitän“, sagte Trainer Adi Hütter in verschiedenen Medien. Nach „Bild“-Informationen muss der 33 Jahre alte Argentinier eine Geldstrafe in Höhe von 35 000 Euro an eine wohltätige Einrichtung spenden. „Er wird natürlich eine Sanktion vom Verein bekommen, die er sicherlich für einen guten Zweck zur Verfügung stellen wird“, sagte Hütter in einem Interview des Senders Hit Radio FFH und erklärte: „Ich bin keiner, der jemanden fallen lässt, wenn er mal einen Fehler begeht.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/nach-check-gegen-streich-abraham-bleibt-eintracht-kapitaen-328977.html