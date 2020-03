Empfehlung - Nach Absagen: Formel 1 plant Rennen in Sommerpause

dpaMelbourne „Wir verschaffen uns mehrere Wochenenden, an denen wir ein Rennen haben können“, sagte Formel-1-Sportchef Ross Brawn dem TV-Sender Sky in einem Interview. Dadurch könne man trotz der Coronavirus-Krise einen „anständigen Kalender“ für den Rest des Jahres aufbauen. „Er wird anders aussehen, aber er wird eine ordentliche Anzahl an Rennen erhalten.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/nach-absagenformel-1-plant-rennen-in-sommerpause-347747.html