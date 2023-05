/ Lesedauer: ca. 3min Frauen-Bundesliga Münchner Doppel-Party: Bayern-Frauen sind deutscher Meister

11:1 im Saisonfinale! Die Fußballerinnen des FC Bayern holen sich in einem Torfestival den fünften deutschen Meistertitel, Wolfsburg hat das Nachsehen. Musiala, Sané und Co. jubeln in Tracht.

© Sven Hoppe/dpa Bejubeln nach ihrem 11:1-Triumph am letzten Spieltag die Meisterschaft: die Frauen des FC Bayern München. Foto: Sven Hoppe/dpa

Von Jordan Raza und Ulrike John, dpa