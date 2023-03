/ Lesedauer: ca. 2min Eishockey Münchens Ehliz vor DEL-Playoffs: „Können nur verlieren“

Am Mittwoch startet der EHC München in die Eishockey-Playoffs. Stürmer Yasin Ehliz will seine Form bestätigen.

© Ulrich Gamel/Bildagentur kolbert/dpa „Wir können nur verlieren“, sagt der Offensivspieler des EHC Red Bull München, Yasin Ehliz. Foto: Ulrich Gamel/Bildagentur kolbert/dpa

Von dpa