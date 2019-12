/ Lesedauer: ca. 2min Müde Eintracht: Köln besiegen oder Weihnachten Abstiegskampf

Sie haben anderthalb Jahre lang in Europa begeistert. Und vor sechs Wochen haben Eintracht Frankfurts Profis den FC Bayern München mit 5:1 demontiert. Seitdem laufen die Hessen auf dem Zahnfleisch. Und stehen in den letzten beiden Spielen des Jahres in der Siegpflicht.