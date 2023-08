/ Lesedauer: ca. 2min Fußball Mit Neymars Hilfe: Liga in Saudi-Arabien soll wachsen

Ein Superstar nach dem anderen wechselt in die Fußball-Liga nach Saudi-Arabien. Neymar will helfen, dass es so weitergeht - und mit seinem neuen Club Titel gewinnen.

© -/Al Hilal Club Media Center/AP/dpa Neymar (l) mit Fahad Bin Saad Bin Nafel, Vorstandsvorsitzender von Al-Hilal. Foto: -/Al Hilal Club Media Center/AP/dpa

Von dpa