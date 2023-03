/ Lesedauer: ca. 2min Leichtathletik Mihambo bei EM mit Saisonbestleistung ins Weitsprung-Finale

Nach vier Medaillen am Freitagabend hoffen die deutschen Leichtathleten auf mehr. Olympiasiegerin Mihambo startet gut in die Hallen-EM in Istanbul. Nachdenkliche Worte stimmt ein Teamkollege an.

© Oliver Weiken/dpa Erreichte als Zweitplatzierte der Qualifikation das Weitsprung-Finale: Malaika Mihambo. Foto: Oliver Weiken/dpa

Von dpa