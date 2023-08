/ Lesedauer: ca. 2min MLS Messi schwärmt von Miami - PSG war nicht sein Wunsch

Lionel Messi trifft, siegt und ist glücklich. Er spricht über seinen Wechsel in die USA, Latinos in Miami und den möglichen ersten Titel mit Inter. Aber auch über die Zeit in Paris.

© Marta Lavandier/AP/dpa Miamis Lionel Messi beantwortet eine Frage während einer Pressekonferenz. Foto: Marta Lavandier/AP/dpa

Von dpa