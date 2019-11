Empfehlung - Mehrheit der Deutschen glaubt nicht an den EM-Titel

dpaBukarest Wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur ergab, trauen nur 21 Prozent der Befragten der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im kommenden Sommer den Titelgewinn zu. 54 Prozent rechneten kurz vor der Gruppenauslosung am 30. November (18.00 Uhr) in Bukarest nicht mit einem deutschen Finalerfolg am 12. Juli im Londoner Wembley Stadion.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/mehrheit-der-deutschen-glaubt-nicht-an-den-em-titel-332056.html