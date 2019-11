Empfehlung - McIlroy triumphiert in Shanghai

dpaShanghai Der 30 Jahre alte Weltranglisten-Zweite setzte sich im Stechen gegen den Titelverteidiger Xander Schauffele aus den USA durch. Nach vier Runden lagen beide Spieler mit jeweils 269 Schlägen an der Spitze, so dass der Sieg in einem Playoff ausgespielt werden musste. Dritter bei dem mit 10,25 Millionen Dollar dotierten Event wurde der Südafrikaner Louis Oosthuizen (271).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/mcilroy-triumphiert-in-shanghai-327253.html