El Salvador Massenpanik im Stadion: Mindestens zwölf Tote

Bei einem Fußball-Spiel in El Salvador kommt es an einem Eingang zu Gedränge, Panik bricht aus. Mindestens zwölf Menschen sterben. Die Führung des Landes kündigt eine schonungslose Aufklärung an.

© Milton Flores/AP/dpa Bei einer Massenpanik im Cuscatlan-Stadion in El Salvador sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Foto: Milton Flores/AP/dpa

Von dpa