Empfehlung - Manchester City patzt in Wolverhampton

dpaWolverhampton Am Freitagabend verlor Verfolger und Meister Manchester City in einem kuriosen Spiel bei den Wolverhampton Wanderers mit 2:3 (1:0). Die Mannschaft von Startrainer Pep Guardiola bleibt einen Punkt hinter Leicester City nur Tabellendritter - der Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool beträgt bereits 14 Zähler. Die Reds, die Leicester am Donnerstag mit 4:0 besiegt hatte, haben zudem ein Spiel weniger absolviert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/manchester-city-patzt-in-wolverhampton-336780.html