Empfehlung - Mainz siegt wieder: Hertha nach Heimpleite in der Krise

dpaBerlin Die Rheinhessen setzten sich bei den erschreckend mut- und ideenlosen Berlinern verdient 3:1 (1:0) durch und schöpften durch den ersten Erfolg seit Mitte Dezember am Samstag im Abstiegskampf neue Hoffnung. Für Hertha war es hingegen der nächste Rückschlag einer bislang ohnehin enttäuschenden Saison. Mainz rückte in der Tabelle auf zwei Zähler an Berlin heran.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/mainz-siegt-wieder-hertha-nach-heimpleite-in-der-krise-343331.html