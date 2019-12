Empfehlung - Luitz verpasst beim Parallel-Riesenslalom knapp den Sieg

dpaAlta Badia Beim Parallel-Riesenslalom in Alta Badia belegte der bärenstark fahrende Skirennfahrer vom SC Bolsterlang den zweiten Platz und musste sich erst im Finale dem Norweger Rasmus Windingstad geschlagen geben. Einen Tag nach der bitteren Pleite im Riesenslalom, als er erstmals seit drei Jahren zu langsam war für den Einzug in den zweiten Durchgang, brachte sich Luitz zudem in Reichweite der ersten Kristallkugel seiner Karriere.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/luitz-verpasst-beim-parallel-riesenslalom-knapp-den-sieg-336271.html