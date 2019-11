Empfehlung - Löw will „was bewegen“ - Dritter Trainingstag in Düsseldorf

dpaDüsseldorf Bundestrainer Joachim Löw freut sich über die vergleichsweise lange Vorbereitung auf die Partie am Samstag in Mönchengladbach gegen Weißrussland. „Das ist schon positiv. Die letzten Male waren es immer ein oder zwei Trainingseinheiten, jetzt hat man mal eine fast volle Woche, das macht mich erstmal glücklich. Da können wir was bewegen“, sagte Löw.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/loew-will-was-bewegen-dritter-trainingstag-in-duesseldorf-329266.html