Empfehlung - Löw sieht „Verbesserung“ - Lob für Wagner und Rose

dpaOffenbach „Bei einigen Mannschaften sieht man fußballerisch eine Verbesserung, dass sie ihren Stil verändert haben. Insgesamt gab es schon mehr Spiele in der Saison im ersten halben Jahr, die fußballerisch auf einem Niveau waren, wo man sagt, das ist sehr gut, so sieht man auch internationale Spiele“, sagte der Bundestrainer beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga in Offenbach. Im Vorjahr hatte sich Löw mehrfach besorgt über den Entwicklungsstand in der höchsten deutschen Spielklasse geäußert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/loew-sieht-verbesserung-lob-fuer-wagner-und-rose-339555.html