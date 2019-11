Empfehlung - Löw bringt fünf Neue gegen Nordirland

dpaFrankfurt/Main Im Tor steht in Frankfurt wie angekündigt Marc-Andre ter Stegen anstelle von Manuel Neuer. In die Abwehrkette kommen neben Rechtsverteidiger Lukas Klostermann nun Emre Can, Jonathan Tah und Jonas Hector statt Matthias Ginter, Robin Koch und Nico Schulz zum Einsatz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/loew-bringt-fuenf-neue-gegen-nordirland-330343.html