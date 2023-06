/ Lesedauer: ca. 3min Nationalmannschaft Lichtblick in der DFB-Düsternis: EM „klares Ziel“ für Thiaw

Einen Lichtblick in der DFB-Tristesse gibt es in Warschau dann doch. Malick Thiaw verteidigt beim Länderspiel-Debüt mit „Persönlichkeit“ und beeindruckt so auch einen Promi an seiner Seite.

© Christian Charisius/dpa Deutschlands Malick Thiaw (r) kommt gegen Polens Jan Bednarek zum Kopfball. Foto: Christian Charisius/dpa

Von Klaus Bergmann und Jan Mies, dpa