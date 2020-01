Empfehlung - Lewandowski startet nach Leisten-OP - Herthas Stark fehlt

dpaBerlin Der polnische Torjäger beginnt im Team der Münchner von Coach Hansi Flick in der Partie bei Hertha BSC und Trainer Jürgen Klinsmann ab 15.30 Uhr (Sky). Lewandowski war gleich nach dem 2:0-Sieg über den VfL Wolfsburg zum Ende der Hinrunde an der Leiste operiert worden. Das Trainingslager in Katar hatte er deshalb ausgelassen und in München an seiner Rückkehr gearbeitet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/lewandowski-startet-nach-leisten-op-herthas-stark-fehlt-340356.html