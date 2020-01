Empfehlung - Lewandowski „absolut im Soll“ - FC Bayern „heiß“ auf Hertha

dpaMünchen Lewandowski sei „nahe an 100 Prozent, er ist ein absoluter Profi. Er hat sehr hart gearbeitet“, sagte Flick. Der 31-jährige Pole sei in einem „guten Zustand“, er habe „keine Schmerzen“ und sei vor dem Gastspiel in Berlin am Sonntag (15.30 Uhr) „absolut im Soll“. Auch mit Serge Gnabry plant Flick nach dessen Achillessehnenproblemen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/lewandowski-absolut-im-soll-fc-bayern-heiss-auf-hertha-340071.html