Empfehlung - Leverkusen wittert Chance in der Champions League

dpaLeverkusen Ronaldo kann kommen! Nach vier Siegen in Folge wächst bei Bayer Leverkusen das Selbstbewusstsein. Vor dem Champions-League-Duell mit Juventus Turin am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) hat Peter Bosz den Verbleib in der Königsklasse noch längst nicht abgeschrieben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/leverkusen-wittert-chance-in-der-champions-league-333603.html