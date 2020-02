Empfehlung - Leverkusen und Union Berlin mühen sich ins Viertelfinale

dpaBerlin VfB-Torwart Fabian Bredlow brachte in Leverkusen die Gastgeber in Führung, er beförderte den Ball in der 71. Minute nach einer Ecke mit der Faust ins eigene Tor. Lucas Alario (83.) erhöhte, Silas Wamangituka (85.) gelang der Anschlusstreffer. Beim Außenseiter in Verl traf Robert Andrich (86.) für Union.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/leverkusen-und-union-berlin-muehen-sich-ins-viertelfinale-342993.html