Genau 35 Jahre ist es her, dass Bayer Leverkusen mit dem Gewinn des UEFA-Cups den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feierte. Am Jahrestag geht es um den Einzug in das Endspiel der Europa League.

© Federico Gambarini/dpa Leverkusens Spieler während des Abschlusstrainings. Foto: Federico Gambarini/dpa

Von dpa