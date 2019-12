Empfehlung - Attraktive Gegner für Frankfurt und Bayer - VfL gegen Malmö

dpaNyon Nach dem Einzug ins diesjährige Halbfinale startet Fußball-Bundesligist Frankfurt mit einer Begegnung gegen den österreichischen Meister Red Bull Salzburg in die K.o.-Phase der Europa League. Einen namhaften Gegner hat auch Champions-League-Absteiger Bayer Leverkusen gezogen: Der portugiesische Top-Club FC Porto wartet in der Zwischenrunde. Außerdem trifft Wolfsburg auf den schwedischen Club Malmö FF. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/leverkusen-in-der-zwischenrunde-gegen-porto-335078.html