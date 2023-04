/ Lesedauer: ca. 2min Ligue 1 „L’Équipe“: Messi und PSG kurz vor der Scheidung

Die Zweifel an einer weiteren Messi-Saison in Paris werden immer größer. In Argentinien machen sie sich Sorgen.

© Aurelien Morissard/AP/dpa Lionel Messi (M) steht noch bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. Foto: Aurelien Morissard/AP/dpa

Von dpa